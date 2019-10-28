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В Уфе состоялся седьмой межрегиональный фестиваль детского творчества «Ломая барьеры»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Ломая барьеры» – масштабный межрегиональный проект, реализуемый ООО «Газпром трансгаз Уфа» совместно с министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ при поддержке предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане». Главная цель – оказать поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья и способствовать их творческому развитию в тандеме с обычными сверстниками.

Ежегодно кульминацией проекта является яркий фестиваль, который объединяет на одной площадке талантливых ребятишек независимо от состояния их здоровья и помогает им сломать внутренние барьеры, мешающие идти к своим мечтам. В этом году на гала-концерт были отобраны 11 участников из разных городов и районов Башкирии, Москвы, Тюмени и Республики Беларусь.

«Мы впервые приехали на этот праздник и поражены уровнем его организации, – поделилась впечатлениями Софья Бринько, участница белорусского танцевального дуэта Magic girls. – Мы могли быть в это время на другом фестивале в Москве, но выбрали Уфу и очень этому рады».

Всего на рассмотрение жюри поступило 374 заявки. Традиционно работы принимались по 4 номинациям: вокал, хореография, инструментальное творчество и оригинальный жанр.

«За семь лет мероприятие стало таким узнаваемым, что теперь участники присылают свои работы, не дожидаясь наших приглашений, и стремятся попасть на гала-концерт», – отметил и.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников.

В рамках фестиваля в фойе уфимского Конгресс-холла организовали множество разнообразных мастер-классов, поделенных в соответствии с девизом мероприятия на три зоны: «Общайся!», «Развивайся!», «Твори!». Все они были направлены на создание творческой атмосферы, наполненной живым общением.

Гости смогли познакомиться с основами жестового языка, азбукой Брайля, научиться вязать морские узлы, отправить открытку в любую точку мира, посмотреть занимательное Тесла-шоу, стать участниками увлекательного квеста, собственными руками изготовить игрушки и поделки, а также пройти тест на профориентацию и даже составить с помощью врачей паспорт своего здоровья.

Теги: Ломая барьеры, Газпром трансгаз Уфа
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