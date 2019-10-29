В России могут ужесточить ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

УФА, 29 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Такое поручение глава государства дал правительству РФ по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, состоявшейся 6 сентября 2019 года.

«Принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, предусматривающие внесение в законодательство России изменений, устанавливающих уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»», — приводит ТАСС цитату из текста поручений.

В действующем законодательстве предусмотрена лишь административная ответственность за пропаганду наркотиков, максимальная санкция в виде штрафа за такие деяния для россиян составляет до 5 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей. Размер штрафа для иностранца или лица без гражданства может составить до 5 тысяч рублей, однако предусмотрено и наказание в виде выдворения за пределы РФ или административный арест на срок до 15 суток.