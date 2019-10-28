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Определены победители конкурса буктрейлеров «Живые страницы Башкортостана»

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике
Фото: стоп-кадр видео

Определены победители конкурса буктрейлеров «Живые страницы Башкортостана» Фото: стоп-кадр видео

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Музее истории города Уфы подвели итоги конкурса буктрейлеров «Живые страницы Башкортостана», посвященного 100-летию образования республики. Участниками конкурса стали читатели и сотрудники общедоступных библиотек, учащиеся общеобразовательных учреждений, детских объединений и подростковых клубов Уфы и Башкортостана. Всего в конкурсе приняли участие более 100 человек из 16 районов РБ.

Участникам предстояло снять видеоролик по прочитанной книге. Жюри в составе представителей Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди, издательств «Китап», «Акбузат», директора Музея истории города Уфы, а также писателей республики выявили девять победителей конкурса по трём номинациям. Ролики, выполненные в разных техниках – слайд-шоу, минифильмы, видеоклипы – отразили самые яркие фрагменты книг, изданных в Башкортостане.

В номинации «Глазами подростка» дипломами отмечены работы Анастасии Ивановой из Белебея, Разифа Сиражетдинова из Учалинского района и Татьяны Ивановой из Калтасинского района.

В номинация «Чтение без границ» лучшими признаны проекты Евгении Кузнецовой из Калтасинского района РБ, Альбины Поповой из Мелеузовского района и Риммы Мухиной из Зианчуринского района.

С номинации «Выбор специалиста» победителями признаны Елена Пикалова из Альшеевского района, коллектив детской библиотеки № 17 ЦСДБ г. Уфы и Земфира Абубакирова из Зианчуринского района.

Итоги конкурса свидетельствуют об интересе к башкирской литературе и новейшим технологиям, стремлении читателей и специалистов попробовать себя в творческом состязании, а в целом, в сохранении и развитии литературы республики, отмечают организаторы.

Теги: конкурс буктрейлеров
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