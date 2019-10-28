В УГНТУ открылась программа для руководителей и специалистов HR департамента «Роснефти»

Фото: пресс-служба УГНТУ





















Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Молодежном технопарке Уфимского государственного нефтяного технического университета прошло торжественное открытие программы профессиональной переподготовки «Организационное развитие и эффективное управление персоналом в нефтегазовой отрасли». По новой программе будут обучаться представители 25 дочерних обществ компании.

Новый проект кафедры «Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности» под руководством Ирины Бурениной был разработан специально для подготовки руководителей и специалистов кадровых служб обществ группы ПАО «НК «Роснефть». Обучение направлено на освоение методик проектной работы, эффективного управления персоналом и организационного развития.

На открытии с приветственным словом к гостям обратился ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин : «Я рад объявить о торжественном открытии программы профессиональной переподготовки «Организационное развитие и эффективное управление персоналом в нефтегазовой отрасли». Образовательная программа была разработана специально для подготовки руководителей и специалистов кадровых служб Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть» – для работы в рамках достижения стратегических целей Компании. Обучение направлено на освоение методик проектной работы, эффективного управления персоналом и организационного развития. Наш университет давно и плодотворно работает с ПАО «НК «Роснефть», а многие успешные выпускники нашего университета занимают ключевые позиции в Компании. Люди – ключевой ресурс любой компании, который обуславливает стабильность и успех ее развития. Поэтому мы рады приветствовать в наших стенах уже состоявшихся руководителей системы управления персоналом и способствовать их дальнейшему совершенствованию в области организационного развития. Желаем вам успешной работы над проектами развития Компании и повышения эффективности функционирования системы управления персоналом!».

«Сегодня очень знаменательный для нашей компании день. Такая программа открывается впервые в истории деятельности «Роснефти». Наше сотрудничество с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом развивается действительно интенсивно и имеет давнюю историю. Вуз имеет мощную школу в области подготовки кадров для нефтегазовой отрасли и сильный профессорско-преподавательский состав. Нас с вузом связывает много крупных совместных проектов», – поделилась начальник управления развития персонала, заместитель директора департамента кадров ПАО «НК «Роснефть» Тамара Соловых и отметила значимость нового образовательного проекта для работы в рамках достижения стратегических целей компании.

Заместитель начальника управления кадрового сопровождения бизнес функций Центрального аппарата департамента кадров ПАО «НК «Роснефть» Павел Карпус поделился своими ожиданиями и пожелал успехов всем представителям 25 дочерних обществ компании.

В течение учебного года руководители и специалисты системы HR будут разрабатывать и обосновывать решения в области организационного развития в нефтегазовой отрасли и уже летом защищать свои проекты перед руководством ПАО «НК «Роснефть» и комиссией Программы.