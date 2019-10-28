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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии обратил внимание подчиненных на несоответствие уличных светильников нормам

ПОЛИТИКА

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в правительстве Башкирии на оперативном совещании Радий Хабиров высказался о несоответствии уличных светильников нормам.

«Практически, если обратите внимание, нет ни одного района, где светильники установлены в соответствии с базовыми требованиями, то есть требованиями закона», – сказал глава республики.

По его словам, контрольная проверка показала, что не соответствуют нормам по пяти критериям из шести светильники в трех районах — Архангельском, Гафурийском, Дуванском. По четырем критериям из шести они не соответствуют нормам уже в девяти муниципалитетах, по трем критериям – в восьми, по двум – в 11, по одному критерию – в 24 районах.

«Я очень прошу, чтобы главы нас услышали: не вздумайте оплачивать эти работы. У нас есть все юридически данные, экспертизы, и мы докажем в любой судебной инстанции, что нам поставили негодный товар», – заявил Радий Хабиров.
Он призвал подумать о мерах защиты республиканского производителя. «У нас в целом ряде городов изготавливают неплохие светильники», – сказал глава региона и предложил составлять конкурсную документацию по-другому, чтобы можно было покупать именно их. «Самое главное, я прошу, чтобы муниципалитеты не рассчитывались, берите это на контроль», – резюмировал Радий Хабиров.

Теги: освещение, светильники
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