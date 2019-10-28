Фото: Олег Яровиков Школьники Башкирии выберут «Билет в будущее» Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Около 12 тысяч школьников Башкортостана в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» смогут примерить на себя разные специальности на Фестивале профессий. Организатор проекта — Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия»). Мероприятие состоится с 29 по 31 октября на площадке выставочного комплекса «ВДНХ-Экспо».

В фестивале примут участие школьники, прошедшие три этапа профориентационного тестирования на электронном ресурсе проекта «Билет в будущее», более 200 педагогов-навигаторов, а также эксперты отраслевых и образовательных организаций. Участники получат информацию о наиболее востребованных в республике специальностях, пообщаются с потенциальными работодателями — представителями ведущих предприятий Башкортостана, познакомятся с оборудованием, а также выполнят несколько практических заданий.

Для проведения практической программы фестиваля определены восемь тематических направлений: «Здоровье», «IT и коммуникации», «Новые материалы / Новые производственные технологии», «Сельское хозяйство», «Технологии безопасности», «Туризм», «Умный город / Городская среда», «Нефтегазовое дело». В рамках каждого из них для знакомства с отраслью перед школьниками выступят спикеры с TED-лекцией. Будет организована выставка, на которой экспоненты (компании, вузы, образовательные учреждения) представят используемое в работе оборудование. Также школьникам дадут возможность «потрогать профессию руками» через выполнение кейсовых заданий вместе с экспертами. Во время фестиваля пройдет обучение педагогов-навигаторов проекта «Билет в будущее».

Спикерами мероприятия выступят представители администрации главы региона, дети-участники и их родители, эксперты, педагоги-участники сессии наставников, а также Дмитрий Глушко — заместитель Генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», и Евгения Кожевникова — директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи.