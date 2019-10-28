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Не знаем татарской, башкирской литературы: Сможет ли Россия вновь стать читающей страной

ОБЩЕСТВО
Фото: Лейла Аралбаева

Не знаем татарской, башкирской литературы: Сможет ли Россия вновь стать читающей страной Фото: Лейла Аралбаева

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Госдуме прошло заседание Общественного совета при Комитете по культуре на тему «Могут ли россияне вновь стать самой читающей нацией?», в котором приняли участие приглашенные эксперты: руководители библиотек, ведущих издательств и книжных магазинов страны.

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил включить в школьную программу национальную литературу:

«Мы не знаем страну, в которой мы живем. Мы не знаем татарской литературы, что преступно, не знаем башкирской литературы. Путь только один: ввести их в школьную программу».
По его мнению, проблема с чтением связана, в том числе, с ЕГЭ. Он добавил, что сейчас нет проблемы, чтобы прочесть «Войну и мир» за восемь минут, ведь этого достаточно для ответов.

Музыкант Сергей Шнуров же заявил: «Читали немного во все времена. Есть вопрос по существу: зачем читать? Молодому человеку нужно объяснить зачем, если он не понимает, что дает ему это в жизни».

Он отметил, что если раньше в соцсетях все были писателями, то теперь текста почти нет. «Можно уже без текста выразить свои эмоции, не использовать глаголы, прилагательные, для этого нужна мордочка. Зачем усложнять? Не надо объяснять, что такое любовь, если есть мордочка».

Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина рассказала, что в настоящее время региональные библиотеки выступают в роли клубов.

«Мы показываем кино, устраиваем вечера знакомств — занимаемся не своей деятельностью. Это абсурд, который когда‑то нужно остановить», — сказала директор библиотеки.

На заседании Общественного совета также обсудили правительственный проект закона, который разрешает организациям культуры предоставлять площадки для розничной торговли книгами по льготным ценам, что может стать дополнительным стимулом для книготорговли.

Теги: образование, книги
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