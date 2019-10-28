Фото: Олег Яровиков Прокуратура запросила бывшему вице-мэру Уфы Филиппову наказание - 8 лет лишения свободы Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

28 октября гособвинение запросило у Октябрьского районного суда Уфы наказание для бывшего вице-мэра столицы Башкирии Александра Филиппова. Представитель прокуратуры считает, что экс-чиновник за превышение должностных полномочий заслуживает наказания в виде реального лишения свободы на 8 лет в колонии общего режима.

Для чиновника из команды Филиппова, бывшего начальника управления капитального строительства Марата Гареева гособвинение запросило 7,5 лет лишения свободы, сообщает «Коммерсант-Уфа».

Александр Филиппов, который занимал пост первого заместителя главы администрации Уфы по вопросам строительства пять лет, обвиняется в превышении должностных полномочий при реализации федеральной программы по переселению из ветхого аварийного жилья.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что следственный отдел прекратил уголовное преследование в отношении Филиппова по делу о неуплате налогов.