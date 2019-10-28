Фото: автор В Уфе из-за похолодания водителям рекомендуют «переобуть» автомобили Фото: автор

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе водителям рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице ожидается неустойчивый характер погоды с осадками различной интенсивности в виде дождя и снега. Температура воздуха будет постепенно понижаться – ночью от -3,+2 до -5,-10 градусов, при прояснениях до -15, днем от 0,+5 до 0,-5. Ветер умеренный, с порывами до сильного.

На отдельных участках дорог, особенно ночью и утром возможна гололедица, снежный накат. В связи с этим администрация Уфы призывает автолюбителей «переобуть» автомобили.

«Заменить на машинах летнюю резину на зимнюю необходимо уже тогда, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении нескольких дней держится на отметке плюс 5-7 градусов по Цельсию, — напомнили в ведомстве. — Стоит уделить повышенное внимание и стилю вождения: снизить скорость, следить за дистанцией, избегать резкого торможения, не перестраиваться без прямой необходимости из одного ряда в другой. Каждый маневр должен быть предсказуемым и максимально понятным всем участникам движения».

Между тем, в некоторых районах Башкортостана на прошедшей неделе, с 21 по 23 октября, был зафиксирован ледяной дождь и гололед. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкортостана 28 октября сообщил председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

По его словам, в республике сохраняются нестабильные погодные условия.

«Сейчас на дорогах республики задействовано 162 единицы техники, в том числе на магистралях федерального значения – 45 спецмашин, а на дорогах регионального значения – 16, в Уфе – 101», — сказал Тимур Мухаметьянов.

Он также привел данные статистики, касающиеся дорожных происшествий.

«За прошедшую неделю произошло 105 ДТП (снижение на десять случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в которых пострадали 123 человека (превышение на два человека), погибло десять человек (сокращение на четыре человека). Основная причина ДТП и смертельных исходов – это наезды на пешеходов, в частности, из десяти семь человек погибли именно из-за этого», — сообщил руководитель Госкомитета.