В БГПУ прошел хакатон от УРАЛСИБ

Фото: Пресс-служба БГПУ имени М.Акмуллы



















Фото: Пресс-служба БГПУ имени М.Акмуллы

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ».

Организаторами выступили БГПУ им. М. Акмуллы, Банк УРАЛСИБ и Phystech.Genesis. К участию в хакатоне были приглашены IT-разработчики, дизайнеры, основатели и сотрудники IT-стартапов, студенты и школьники. Всего зарегистрировалось более 130 человек.

Участникам было необходимо за сутки разработать решение для одной из трёх задач. Первые две задачи – «Калькулятор тарифов» и «Автоматизация банковских предложений» были выдвинуты банком. Третья задача – «Цифровизация вуза и школы» – предложена вузом. Задача состояла в разработке информационных ресурсов, программных приложений для автоматизации/поддержки учебной и внеучебной деятельности участников образовательного процесса.

Работа по решению этих задач шла в течение двух дней. Для удобства участников во втором корпусе БГПУ были представлены рабочие места и зоны отдыха. Также во время хакатона участники посетили мастер-классы от экспертов БГПУ им. М. Акмуллы и Phystech.Genesis. Спикеры поделились с ребятами опытом участия в хакатонах и рассказали о секретах успешной презентации своего продукта.

Особенность этого хакатона состояла в том, что в нем принимали участие школьники. 29 ребят пробовали свои силы в специальном треке по задаче от БГПУ им. М. Акмуллы «Цифровизация вуза и школы». Они работали над решением задачи меньше, чем старшие команды – в течение одного дня.

Победители среди школьников были определены 26 октября. Первое место заняла команда SMMcode, второе – НБАФ, третье – JustCode.

Среди старших команд призовые места распределились следующим образом. По задаче «Калькулятор тарифов» от ПАО «Банк Уралсиб» призерами стала команда «Кибер опоссумы», а победителем – TeamTakNePoidet. В решении второй задачи банка «Автоматизация банковских предложений» призерами стали Swag team и Unfiltred, а победителем – команда Pixels.

Победители в решении задачи Акмуллинского университета «Цифровизация вуза и школы» – команда Dappled, призеры – EvilGenius и Пятнистая лошадка.

Призовой фонд хакатона составил 150 000 рублей, который был разделен между победителями и призерами.

«Акмуллинский университет сравнительно недолго готовит специалистов в области IT, но они уже хорошо зарекомендовали себя на рынке труда. Сотрудничество вуза с ведущими компаниями позволяет нашим студентам получать полезные навыки уже в процессе обучения. Хакатон – это очень интересное и новое направление, которое позволяет сконцентрироваться на решении конкретной задачи. И наша цель в этом мероприятии была не только получить от участников решения, которые мы сможем использовать в дальнейшем. Нам было важно увидеть взгляд детей на наши задачи и наши проблемы, поэтому мы и пригласили к участию школьников», – говорит заведующая кафедрой прикладной информатики Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Анна Филиппова .

«Мы рассчитывали получить один-два рабочих прототипа, а получили пять. Это очень хороший результат. Уфа показала себя достойной площадкой, и, будучи стратегическим партнером БГПУ, банк планирует в следующем году проведение еще нескольких совместных мероприятий», – оценил прошедшее мероприятие директор инновационного развития ПАО БАНК УРАЛСИБ Алексей Скогорев .

Стратегическое партнерство БГПУ им. М. Акмуллы с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» будет продолжено и принесет еще множество интересных проектов.