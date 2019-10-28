Башкирия в федеральных СМИ: Уфимцы в заложниках у памятника; Квята оштрафовали за аварию

УФА, 28 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимские архитекторы удостоены серебряного приза на молодежной архитектурной биеннале в Иннополисе. «Золото» — у москвичей.

Когда серебро дороже золота. Как рассказало РИА Новости, на II Российской молодежной архитектурной биеннале в татарстанском Иннополисе заданием для финалистов была разработка проектов ревитализации двух промышленных территорий в Казани: портового элеватора и бывшей территории завода «Сантехприбор». В рамках конкурса золотой и серебряный призы получили лучшие проекты для каждой из территорий. В частности, золотой приз в номинации «Территория бывшего завода "Сантехприбор"» получил московский архитектор Александр Аляев. Серебряного приза в этой номинации удостоено КБ 11 из города Уфы, сообщает агентство и добавляет, что также специальных упоминаний жюри удостоены архбюро «Хвоя» из Санкт-Петербурга и архитектор Азат Ахмадуллин из Уфы.

Спрос на «вторичку» из-за отсутствия доступных квартир в новостройках. «Коммерсантъ» сообщает, что «постепенная переориентация покупателей с новостроек на вторичное жилье стимулирует умеренный рост его стоимости. В октябре в среднем по России такая недвижимость подорожала на 1,7%, почти достигнув отметки в 67 тыс. руб. за кв. м». Отмечается, что это на 9,9% превышает уровень аналогичного показателя прошлого года. Лидерами по росту цен остаются региональные центры. «Наиболее заметно в октябре подорожали квартиры в Перми — на 1,4% (до 60,42 тыс. руб. за кв. м), в Челябинске — 1,2% (41,8 тыс. руб.) и Уфе — 1% (72,63 тыс. руб. за кв. м)», — говорится в сообщении. К дешевеющим регионам аналитики относят Краснодар, где недвижимость за месяц потеряла в цене 0,6%, и Воронеж — минус 0,5%.

Наши тямбары в «Артеке». Более 600 детей приняли участие в квесте комплекса «Готов к труду и обороне», который прошел в субботу в рамках финального этапа пятого Всероссийского фестиваля ГТО в МДЦ «Артек» в Крыму. Как передает ТАСС, школьники проходили необычные игровые локации, чтобы получить допуск для выполнения нормативов ГТО на спортивных станциях. По словам организаторов квеста, «яркими получились игровые сражения на фэнтезийной локации с тямбарами, это созданное в Башкортостане безопасное игровое оружие для обучения простейшим навыкам фехтования. Участникам нужно было суметь увернуться от удара поролоновой дубинки, изловчиться и коснуться такой же дубинкой плеча игротехника», рассказали они.

Кто ж его снесет, он же памятник. «Нет канализации, горячей воды, плесень на стенах, ржавые трубы, дырявые полы и гнилая проводка – все это о жилом доме на улице Гоголя в Уфе», — рассказывает корреспондент телеканала «Мир 24» и отмечает, что это «здание – ровесник Февральской революции». По словам жителей дома, «в зимний период стена полностью промерзает. От этого она облезла, и появляются сосульки». Пять лет назад здание признали аварийным и по условиям республиканской программы решили расселить его и снести. «Однако новоселье успели справить немногие жители дома, — говорится в сюжете. — В прошлом году чиновники неожиданно заявили, что дом является памятником культурного наследия». Суд признал дом подлежащим реконструкции. Теперь, чтобы жители получили новые «квадраты», нужно внести изменения в программу расселения. «Когда это будет сделано, неизвестно. Все обстоятельства изучает прокуратура», — рассказали на телеканале.

Выселение в никуда. О другом случае, когда дом снесли, но взамен жильцам ничего не предоставили, сообщают «Вести.ру». Как выяснилось, «в башкирских Дюртюлях бабушка с дочерью и двумя внуками не могут получить жилье после сноса дома». Отмечается, что «жилье снесли еще в 2015 году, однако взамен местная администрация семье ничего не предоставила. Хотя по закону новое жилье им положено». Сейчас в обстоятельствах этой истории разбираются следователи, говорится в материале. Они устанавливают причины возможного бездействия должностных лиц, опрашивают сотрудников администрации района, проверяют основания для выселения, сноса дома и предоставления другого жилья, рассказали на портале.

Почему «Уфа» крупно проиграла «Тамбову», узнал «Спорт-Экспресс». Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после матча 14-го тура чемпионата России против «Тамбова» (0:3) рассказал, что у «уфимцев» «не было эффективности в атакующих действиях. Соперник организованно играл, не дал нам ничего сделать». По его словам, «соперник заслуженно выиграл. Он был настроен, заряжен. В этом мы проиграли. Проиграли много борьбы, единоборств, что нам несвойственно. Не оказалось лидера на поле. Все эти компоненты предрешили исход матча», приводит издание слова наставника «Уфы».

Квята оштрафовали. Гонщик Toro Rosso, уроженец Уфы Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1», пишет «РБК». Как сообщается, «стюарды гонки признали российского пилота виновным в аварии в последнем повороте трассы и оштрафовали его на 10 секунд. В результате штрафа Квят переместился в итоговом протоколе с девятого места на 11-е, а победителем Гран-при Мексики стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон».

Однако сам уфимец не согласился со штрафом за аварию с Хюлькенбергом, узнал «Чемпионат». «Я весьма расстроен полученным штрафом, потому что я как гонщик не согласен с ним — ведь нам сказали, что нам позволено бороться. Нико оборонялся, я атаковал — такие вещи случаются, особенно в последнем повороте финального круга», — цитирует портал комментарий Квята.