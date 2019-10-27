В Уфе Фестиваль финансовой грамотности посетили более 2500 человек

Фото: автор







Фото: автор

УФА, 27 окт 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Первый семейный фестиваль финансовой грамотности в Уфе собрал на свей площадке более 2500 человек. Он проходил 26 октября в Конгресс-холле «Торатау».

Участников форума приветствовал начальник Уральского главного управления Центрального банка РФ Рустэм Марданов. По его словам, сегодня финансовый рынок представляет большие возможности, но в то же время скрывает огромное количество рисков.

«Значительная часть населения нашей страны ощущает неуверенность при выборе финансовых продуктов и услуг, об этом свидетельствует статистика обращений в Банк России, — отметил глава Уральского главного управления ЦБ РФ. — Пробелами в знаниях наших граждан пользуются мошенники. Порой человек попадается в их сети и не знает, куда обратиться за помощью. За 9 месяцев 2019 года нашим управлением в девяти регионах проведено более 2,3 тысяч мероприятий разного масштабы по направлению «Повышение финансовой грамотности населения».

В рамках программы форума все желающие могли поучаствовать в мастер-классах, посетить мастерские и вручную изготовить собачку – символ проекта «Дружи с финансами». Также гости слушали лекции спикеров, составляли бизнес-планы, развивали лидерские качества и даже смотрели мультфильмы, такие как «Финансовая грамотность со Смешариками». Интерес публики также привлекли видео-лекции деканов и доцентов кафедры экономики МГУ.

На игровых площадках гости играли в финансовые игры. Дети могли почувствовать себя юными финансистами и даже заработать фестивальную валюту, на которые можно было приобрести книги и другие сувениры.

Участники постарше получили консультации по налоговым льготам, услугам ЖКХ, жилищным программам, видам социальной поддержки различных категорий граждан, открытию и ведению собственного бизнеса.

Фестиваль проводился в рамках Всероссийской недели сбережений. Егоорганизаторами выступили — Министерство финансов Республики Башкортостан, Национальный центр финансовой грамотности и Институт развития образования.

Цель форума — повышение финансовой грамотности населения республики среди детей, родителей и всех, кто хотел бы знать, как обезопасить и улучшить свое финансовое положение.