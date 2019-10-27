Профориентационный проект «Золотые руки» представили в Нефтекамске

УФА, 27 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Презентация республиканского профориентационного проекта «Золотые руки» — «Алтын кулдар» состоялась на днях во Дворце творчества города Нефтекамска. О главных целях и задачах проекта участникам мероприятия рассказал руководитель Ресурсного центра Туймазинского индустриального колледжа Олег Гайсин. Как координатор проекта он также представил программы уже действующие в некоторых в детских садах, школах и в профессиональных образовательных учреждениях.

По его мнению, взаимодействие всех участников проекта поможет внедрить систему ранней профессиональной ориентации и профессионального самоопределения детей на территории все республики.

Работа по трудовому профессионально-ориентированному обучению «Путь в профессию» ведется в Нефтекамске не первый год и объединяет 18 направлений.

«Проект «Алтын кулдар» поможет нам наладить коммуникации специалистов по профориентации и интеграции городских практик в региональную копилку опыта по формированию индивидуального профессионального маршрута школьника», — считает методист Информационно-методический центр городского округа город Нефтекамск Лилия Ганиева.

Напомним, пилотный проект индустриальной школы «Алтын кулдар» — «Золотые руки» зародился в Туймазинском индустриальном техникуме, где учащиеся осваивают рабочие специальности. Главная его цель — привлечение школьников к освоению профессий, востребованных на рынке труда, и информирование о потенциальных работодателях.