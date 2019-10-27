В Уфе установлены светодиодные полосы, дублирующие сигналы светофоров

УФА, 27 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе продолжаются работы по модернизации систем наружного освещения города и светофорных объектов. Так, на днях на улицах башкирской столицы появились светодиодные полосы, дублирующие сигналы светофоров. Работы были организованы по поручению главы администрации Уфы Ульфата Мустафина.

По данным дорожных служб, световые конструкции способствуют повышению безопасности дорожного движения путем заблаговременного предупреждения водителя о горящем сигнале светофора. Экспериментальная светодиодная полоса была установлена в районе остановки общественного транспорта «Металлобаза» по автодороге «Уфа-Аэропорт».

Работы по установке светодиодных полос на опорах светофоров продолжились и на эти выходные, сообщает пресс-служба мэрии. Специалисты муниципального предприятия «Уфагорсвет» смонтировали полосы на улице Заки Валиди возле «Конгресс-холла», перекрестках Заки Валиди и Новомостовой, Заки Валиди и Советской, проспекта Октября и улицы Города Галле, проспекта Октября и улицы 50 лет СССР, Маршала Жукова и Гагарина возле ТРЦ «Олимп».

«Участки для установки светодиодных полос были выбраны совместно с Управлением коммунального хозяйства и благоустройства как одни из очагов аварийности. Мы уже получили позитивные отклики жителей. Результаты использования уже установленных светодиодных полос будут проанализированы, и данная работа продолжится, – пояснил заместитель главного инженера МУЭСП «Уфагорсвет» Руслан Яхиббаев».