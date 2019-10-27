Фото: Олег Яровиков В Башкирии на смену теплу придут дожди Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

На смену аномального для этого времени тепла в Башкирию придут дожди. Уже сегодня, 27 октября, по прогнозам синоптиков, осадки в виде дождя пройдут в большинстве районах республики. Возможно усиление ветра, в порывах он может достигать 16-21 м/с.

Резкого понижения температуры атмосферного воздуха в Башкирии в ближайшее время не предвидится. В воскресенье днем столбики термометров покажут +7, +12 градусов.