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26 октября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе прошла правительственная инспекция строительства детсадов

ПОЛИТИКА
Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

УФА, 26 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

И.о. вице-премьера правительства Башкирии Андрей Назаров проинспектировал ход строительства детских садов в Уфе. Комиссия, куда вошли руководители Госстроя, Минобразования, Управления капитального строительства, чиновники администрации Уфы, посетила несколько стройплощадок.

Детский сад в микрорайоне Инорс-4 площадью 4,8 тыс. кв. м запроектирован трехэтажным, рассчитан на 345 мест. Он включен в перечень объектов к 100-летию Республики Башкортостан и строится в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

Этот детсад — объект первой очереди общеобразовательного центра. В его состав также входит школа на 1650 мест и спортивный блок. Представители застройщика — компании «СУ-10», проинформировали, что основные строительно-монтажные работы завершены, сейчас ведутся сантехнические работы, наружная и внутренняя отделка, благоустройство территории. Опасений срыва сроков сдачи объекта нет.

Далее был проинспектирован строящийся детский сад по ул. Железняцкой, 35 — на 240 мест, площадью 4,5 тыс. кв. м. Этот садик со всеми элементами доступной среды смогут посещать дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Объект также включен в «юбилейный» перечень.

По итогам рабочей поездки Андрей Назаров дал ряд поручений, касающихся завершения строительства объектов и благоустройства прилегающих к ним территорий, сообщили в мэрии.

Теги: детсады, инспекция
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