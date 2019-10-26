В Уфе все желающие могут прийти на фестиваль детского творчества «Ломая барьеры»







УФА, 26 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» 26 октября проходит VII Межрегиональный фестиваль детского творчества «Ломая барьеры». Вход на мероприятие свободный. Организаторы подготовили множество зон активностей. Мероприятие начнется в 12.30, гала-концерт — в 14.00. В нем выступят 11 юных артистов, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья из Башкирии, Москвы, Тюмени, Белоруссии, прошедшие отборочный этап.

Также будет представлена зона «Паспорт здоровья» — две большие площадки с приемом специалистов по детскому здоровью и занимательным квестом. Бесплатные приемы проведут пять врачей из РДКБ — аллерголог, ортопед, гастроэнтеролог, психолог, невролог.