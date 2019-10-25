В Башкирии спасатели вывели из леса заблудившегося пожилого грибника
В Башкирии спасатели вывели из леса заблудившегося пожилого грибника Фото: Олег Яровиков
УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
70-летний мужчина заблудился в лесу около деревни Петрово-Федоровки Иглинского района Башкирии 24 октября. Пожилой грибник вызвал спасателей, но позднее батарея мобильного телефона разрядилась.
По данным регионального госкомитета по ЧС, поиски осложнились темным временем суток. Но поисковикам удалось найти заблудившегося пожилого мужчину. Помощь медиков ему не понадобилась.