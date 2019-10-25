Фото: УГЗ Уфы В Уфе второй раз за сутки спасли 5-летнего ребенка, стоящего на подоконнике Фото: УГЗ Уфы

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Второй раз за сутки спасатели Уфы выезжали на помощь к ребенку, который рисковал выпасть из окна. Очевидцы заметили пятилетнего мальчика на подоконнике второго этажа дома по улице Орловской. Малыш попеременно открывал и закрывал окно.

«Прибывшие к месту спасатели установили лестницу и поднялись к ребенку. По словам мальчика, он один дома целый день: мама ещё утром ушла на работу», — уточнили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Чуть позднее домой пришла мама. С ней беседуют полицейские. С ее сыном все хорошо, он не пострадал.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о подобном случае, произошедшем в жилом доме по улице 50 лет СССР.