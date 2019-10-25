Рустем Ахмадинуров утвержден руководителем регионального исполкома «Единой России»

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Вчера, 24 октября президиум генсовета «Единой России» утвердил кандидатуру Рустема Ахмадинурова на должность руководителя исполкома Башкортостанского регионального отделения партии.Рустем Ахмадинуров находился в статусе временно исполняющего обязанности руководителя в течение 9 месяцев.

Справка.

Рустем Маратович Ахмадинуров родился 11 апреля 1968 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный педагогический университет. Трудовую деятельность начал в 1990 году председателем профсоюзного комитета студентов Башкирского государственного педагогического института.

С 1996 по 1997 года — заместитель начальника отдела по делам ветеранов и организации социальной помощи министерства социальной защиты населения.

В 1997 — 1999 г. — заместитель начальника отдела финансирования аппарата управления и социальной защиты населения министерства финансов;

В 1999 — 2002 г. — руководитель Регионального исполкома партии «Отечество»;

В 2003 году защитил докторскую диссертацию по теме «Региональный рынок труда и социальные механизмы его регулирования»

В 2002 — 2003 г. — заместитель руководителя регионального исполкома — начальник отдела по связи с общественностью партии «Единая Россия»;

В 2003 — 2004 г. — руководитель территориального представительства Федеральной службы по финансовым рынкам в РБ ;

С 2004 года по 2017 — директор Уфимского филиала, советник при ректорате Российского государственного социального университета.

2017 – 2018 — руководитель аппарата Общественной палаты города Красногорск Московской области. В 2019 — временно исполняющий обязанности руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане