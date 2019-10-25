Фото: ИА «Башинформ» Глава Следственного комитета РФ поставил на контроль дело семьи из Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил республиканскому управлению ведомства провести проверку по делу семьи из Дюртюлинского района Башкирии.

Еще в 2015 году дом семьи из четырех человек, в которой проживают несовершеннолетние, снесли. Однако взамен новое жилье им не предоставили.

«Следователи устанавливают причины возможного бездействия должностных лиц, опрашиваются сотрудники администрации района, проверяются правовые основания для выселения, сноса жилого дома и предоставления другого жилья, — уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко. — Александром Бастрыкиным дано поручение руководству следственного управления СК России по Республике Башкортостан оперативно провести весь комплекс проверочных мероприятий и дать правовую оценку действиям (бездействию) администрации».

Контролировать ход проверки будут в центральном аппарате СК.