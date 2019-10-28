МегаФон составил гайд: на что потратить 30% кэшбэка

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В октябре оператор выпустил обновленную линейку «Включайся!», благодаря которой кэшбэк за оплату услуг связи может достигать 30%.

Новые тарифы предусматривают растущий кэшбэк. Чем дольше вы абонент МегаФона, тем больше кэшбэк. При этом неважно, пользовались ли вы раньше тарифами линейки «Включайся» или другими тарифами – стаж засчитывается от времени активации сим-карты. Главное – перейти на обновленную линейку.

Начальная ставка кэшбэка — 10%. Через 3 месяца она вырастет до 15%, при «стаже» от 6 до 12 месяцев – до 20%, от 12 до 24 месяцев составит 25%, а через 24 месяца достигнет максимума в 30%. Кэшбэк начисляется каждый месяц от абонентских платежей и оплаты роуминга, его можно копить и потратить в течение 12 месяцев.

Опция доступна новым пользователям тарифных планов «Включайся!» («Включайся! Развлекайся», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри», и «Включайся! Премиум»). Подключить услугу можно в один клик в личном кабинете МегаФона в разделе кэшбэк.

На что тратить? Дополнительные минуты, гигабайты и SMS. Теперь кэшбэком можно оплатить безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube. За 55 рублей кэшбэка можно подключить, например, неограниченное количество SMS на все номера МегаФона РФ, а также 100 SMS в день на все номера. За 100 рублей кэшбэка можно подключить месяц безлимитного трафика на Youtube, а за 30 рублей – подключить безлимит на мессенджеры.

Аудиокниги. Более 30 тысяч аудиокниг, которые можно слушать по подписке за кэшбэк в каталоге ЛитРес без рекламы. Также вы получаете скидку 20 % на покупку аудиокниг, не входящих в подписку.

МегаФон Пресса.Там вы найдете более 70 популярных изданий в одном приложении по различным темам: дом, бизнес, авто, спорт, мода, путешествия. Это отличная возможность читать или слушать прессу без рекламы. Вам будут доступны такие издания, как Cosmopolitan, Esquire, Forbes, NationalGeographic, «Вокруг света», РБК и другие.

МегаФон Книги. Можно оплатить подписку кэшбэком и получить доступ к 100 тысячам книг в каталоге ЛитРес: романы, детективы, книги о бизнесе, психологии и многое другое. Также будет действовать скидка 20 % на покупку электронных, не входящих в подписку.

Кэшбэк-сервис #Специи: Золотой уровень кэшбэка. Это сервис, с помощью которого можно получать на 60% больше кэшбэка за интернет-покупки в 500+ магазинах. После покупки в онлайн-магазинах на счет телефона возвращается повышенный кэшбэк.

Музыка. Кэшбэком также можно оплачивать подписку на музыкальные сервисы: Яндекс.Музыка, BOOM, Звук. Вас ждут HD-качество звука, новинки и персональные плейлисты без рекламы и ограничений по времени.

Родительский контроль. Это приложение для родителей, которые хотят быть спокойны за своих детей. С его помощью можно смотреть на карте, где ребенок в режиме онлайн: отмечать зоны и получать SMS, если он их пересечёт. Вся история перемещений за день будет сохранена. Также можно блокировать сайты и приложения, не предназначенные для детей, узнавать, сколько денег на балансе и какой заряд батареи на телефоне ребенка.

Пакеты МегаФон ТВ. Кэшбэком можно оплачивать подписку на пакеты в МегаФон ТВ: «Оптимальный», «Максимальный», «Кино HD», «Русские сериалы», «Большой детский», «Кино по подписке», «Блогеры», «18+» на 7 дней и 30 дней на выбор.

Кэшбэк на товары. Для оплаты товаров кэшбэком в салоне МегаФона получите код и покажите его менеджеру. Также вы можете использовать кэшбэк для оплаты заказа в интернет-магазине.

Сможете найти всю подробную информацию здесь или в фирменных салонах связи МегаФона.