Наши в «Сколково»; экс-вице-мэр Уфы избежал уголовного преследования - неделя в Башкирии

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Радий Хабиров рассказал, что сделано за 9 месяцев; по факту ЧП на «ПОЛИЭФе» возбуждено уголовное дело; какой город «фонит по теме здравоохранения»; у предпринимателей появился новый защитник; сколько в Башкирии поддельных молочных продуктов; почему сироты отказываются жить в предоставленных им домах; в Уфе руководство строительной фирмы исчезло с деньгами клиентов; кто обанкротил райпо? О главных событиях недели – в материале агентства «Башинформ».

Сделано за 9 месяцев

Индекс промышленного производства в Башкортостане за 9 месяцев текущего года составил 104,9%. Это очень хороший показатель, заявил глава республики Радий Хабиров 21 октября на совещании в правительстве, учитывая, что среднероссийский показатель находится на уровне 102,7%. На 2,7% улучшил свои показатели строительный комплекс республики. Ввод жилья превысил 1,5 млн кв. метров, что на 11% больше показателей прошлого года. По словам Хабирова, удается сохранять положительную тенденцию в АПК. «Учитывая наш опыт, наличие опытных кадров, мы должны работать здесь еще более активно», — призвал он. Также на 3,8% снизилась смертность населения. При этом смертность от отравления алкоголем снизилась на 7,1%. По мнению Хабирова, к такому серьезному результату привели действия правоохранителей, глав муниципалитетов, общественных организаций. В самом криминальном микрорайоне Уфы Инорсе уровень преступности снизился почти на 25%, информирует «Башинформ». Радий Хабиров поручил главам районов, взяв за основу положительные результаты по Инорсу, провести анализ ситуации с преступностью во всех муниципалитетах и определить мероприятия по ее снижению.

Это вам не молоко

Из 710 проб молочных продуктов, исследованных в Башкирии в третьем квартале этого года, 10% не отвечают нормам, подделкой признано 1,5% исследуемых товаров, сообщил «Башинформ» со ссылкой на Роспотребнадзор. Отмечается, что за все нарушения производители и продавцы оштрафованы на 215 тысяч рублей. К 2024 в республике планируют увеличить производство товарного молока почти вдвое — с 735 тысяч тонн до 1,2 млн тонн.

Бывший вице-мэр Уфы избежал уголовного преследования

Сотрудники следственного отдела по расследованию особо важных дел прекратили уголовное преследование бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова. По данным «Коммерсант-Уфа», с экс-чиновника сняли все обвинения в уклонении от налогов в связи с отсутствием состава преступления. В 2018 году его обвинили в уклонении от уплаты налогов 3,7 млн рублей после продажи компании «Автореал». За Филипповым признано право на реабилитацию. «Это характеризует действия сотрудников следственных органов и коррумпированных сотрудников прокуратуры, количество которых сейчас поуменьшилось в башкирской прокуратуре», — цитирует издание речь Филиппова в суде, отметив, что экс-чиновнику все же придется отвечать перед судом за превышение должностных полномочий.

У предпринимателей появился новый защитник

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Башкирии стал Флюр Асадуллин. Такое решение приняли депутаты Госсобрания на заседании 24 октября, сообщает «Башинформ». По мнению Асадуллина, в работе бизнес-омбудсмена не следует принимать за успех количество приемов и рассмотренных жалоб.

Кто обанкротил райпо?

Новое руководство Башпотребсоюза проводит аудиторские проверки и выясняет, почему за последние годы потребкооперация в республике снижает темпы развития. Об этом передает БСТ﻿, отметив, что особое внимание приковано к Чишминскому району. Как выяснилось, Чишминского райпо больше не существует. Путем банкротства все его имущество переведено во вновь созданный потребительский кооператив. Все эти объекты когда-то принадлежали пайщикам райпо, работавшего в составе Башпотребсоюза. Теперь в документах фигурирует потребительский кооператив «Чишминское РАЙПО», не имеющий отношения к Башпотребсоюзу. Всего в районе были незаконно переписаны на физлиц 55 объектов, говорится в сюжете.

Об изучении истинного и «религиозных» грантах

23-24 октября в Уфе проходила XII международная научная конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века», приуроченная к 30-летию открытия первого в постсоветском пространстве мусульманского медресе при ЦДУМ России имени Ризаэтдина Фахретдина. На конференции, собравшей более 400 участников со всего мира, выступил глава Башкортостана Радий Хабиров. «Со времен Екатерины II наш край является официальным центром российского ислама. Здесь формировались богатые традиции подготовки мусульманской интеллигенции России», — рассказал Хабиров и призвал «эффективно противостоять проявлениям религиозного экстремизма, беречь от любых угроз межконфессиональный мир и согласие». Для поддержки научно-просветительских проектов в сфере религиоведения в Башкирии будут выделяться спецгранты, заявил Хабиров, отметив, что «для нас всех это будет хорошим толчком к изучению истинного и настоящего». На конференции выпускникам Российского исламского университета торжественно вручили дипломы, сообщает «Башинформ».

«Сиротское гетто»

Сотрудники республиканской прокуратуры проверяют, как исполняется закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выяснилось, вместо комфортабельных квартир сироты получают ветхое жилье, без коммунальных удобств, а порой и вовсе оказываются ни с чем, передает «Вся Уфа». В спецрепортаже корреспонденты телеканала искали ответ на вопрос: почему в одном из районов Башкирии сироты отказываются жить в предоставленных им домах.

Что в Уфимском районе и где «фонит по теме здравоохранения»

23 октября глава Башкирии Радий Хабиров посетил Уфимский район. Рабочая поездка началась в селе Михайловка, где он осмотрел цеха компании «Уфамебель». Здесь производится мебель для дома и офисов, столы и стулья для школ. Предприятие готово обеспечивать школы республики качественной мебелью, сообщает «Башинформ». Далее Хабиров побывал в новом помещении комбината детского питания, он заработает 2020 году. По итогам всероссийского конкурса опыт Башкирии по организации школьного питания признан одним из лучших в стране.

Радий Хабиров посетил также Затонскую ТЭЦ, которая начала работу в 2018 году и стала крупнейшим инвестпроектом в современной истории энергосистемы Башкортостана. В санатории «Юматово» глава региона осмотрел корпуса, водолечебницу и попробовал местный кумыс. «Мы будем помогать санаторию «Юматово» и поддержим его», — обещал он, открывая здесь заседание «Здравчаса», посвященное медицинской реабилитации. За 8 месяцев этого года реабилитацию прошли более 25 тысяч пациентов. На заседании медикам вручили сертификаты на 1 млн рублей и 500 тысяч рублей, а также по 5 тыс. за выявление онкозаболеваний на ранней стадии.

Как выяснилось, больше всего жителей республики волнуют проблемы записи к врачам и их нехватки. Главе Минздрава РБ Радий Хабиров поручил разобраться с проблемой очередей к психиатру и наркологу в Салавате и наказать виновных за это. «Сколько уже можно, город всегда фонит по теме здравоохранения», — сказал Хабиров. Ранее глава Минздрава рассказал, как планируют решать проблемы службы скорой помощи.

По факту ЧП на «ПОЛИЭФе» возбуждено уголовное дело

По факту ЧП на заводе «ПОЛИЭФ» в Благовещенске возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды». Следствие установило, что сотрудники завода, несмотря на дефекты, выявленные при техосмотре резервуара для стоков, продолжили эксплуатировать его. Что привело 9 октября к разрушению хранилища, разливу промстоков и загрязнению окружающей среды химическими веществами и причинило вред на сумму около 44 млн рублей. Сейчас устанавливают ответственных за ЧП, информировал «Башинформ».

«Наш на все сто»

В минувшие выходные в республике прошли праздничные мероприятия в честь 100-летнего юбилея народного поэта Башкортостана Мустая Карима. «Мустай Карим для нас миротворец, он сделал очень многое, чтобы наши народы жили в дружбе и согласии, и своим личным примером демонстрировал, как можно и нужно дружить», — сказал глава Башкирии Радий Хабиров на митинге после возложения цветов к памятнику народному поэту. Как передал «Башинформ», в честь юбилея Мустая Карима в Конгресс-холле «Торатау» состоялся торжественный вечер. Перед началом его участникам советник президента России Владимир Толстой зачитал приветственную телеграмму Владимира Путина. Как праздновали день рождения Мустая Карима на его родине, читайте здесь.

В Уфе руководство строительной фирмы исчезло с деньгами клиентов

Ущерб составляет около 16 млн рублей, выяснила ГТРК «Башкортостан». Сообщается, что офис фирмы «Башстройуниверсал» открылся примерно 3 месяца назад. За это время компания успела завлечь около 60 клиентов. Люди несли деньги на строительство комфортабельных коттеджей по привлекательной цене. Теперь они на протяжении двух недель стучатся в закрытые двери. Как выяснилось, в день исчезновения офис стройкомпании был полностью вычищен клининговой фирмой. Искать таинственно исчезнувших руководителей строительной компании предстоит стражам порядка. По данному факту полиция проводит проверку.

Башкирия стала региональным оператором фонда «Сколково»

Соответствующее соглашение 22 октября глава РБ Радий Хабиров подписал на московском международном форуме «Открытые инновации-2019». «Теперь башкирские резиденты «Сколково» смогут оформлять все положенные им преференции у нас в республике», — объяснил Хабиров. В частности, резиденты «Сколково» получат гранты, которые помогают довести продукт от идеи до реального воплощения. Также для них действуют налоговые льготы, сообщил «Башинформ». Пока в фонде зарегистрированы 14 резидентов из Башкортостана.