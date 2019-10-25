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В Уфе уволен водитель, который подрался с пассажиром

ОБЩЕСТВО
Фото: Стоп-кадр видео

В Уфе уволен водитель, который подрался с пассажиром Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Водитель частного перевозчика в Уфе, который накануне подрался с пассажиром, уволен. Такое решение приняли в компании ИП Искалин, которой принадлежит ПАЗ, выполнявший маршрут №272.

«Водитель уволен за некорректное и неприемлемое поведение с пассажирами, — рассказал агентству «Башинформ» владелец автобуса Виктор Искалин. — Этот водитель со мной работал более десяти лет и никогда у меня к нему не было нареканий: не пьет, не наркоманит».

По словам частного перевозчика, в конфликте сегодня также разбирается МВД республики. На данный момент ни административное, ни уголовное дела не возбуждены.

«Хочу еще добавить со слов водителя, — комментирует Искалин. — Девушка утверждает, что она расплачивалась картой «Алга» или какой-то другой картой. Якобы у нее сняли 50 или 100 рублей. Точную сумму она назвать, как я понимаю, не может. После она взяла деньги, которые оставили другие пассажиры, и пыталась покинуть автобус. Естественно, водитель среагировал».

Обстоятельства инцидента по-прежнему находятся на контроле МВД Башкирии.

Ранее агентство «Башинформ» опубликовало видео драки водителя и пассажира.

Теги: пассажирские перевозки, маршрутка
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