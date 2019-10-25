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Скрининг может полностью предотвратить рак шейки матки - Минздрав Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

Скрининг может полностью предотвратить рак шейки матки - Минздрав Башкирии Фото: Минздрав РБ

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в рамках пилотного проекта при диспансеризации в 2020 году рассматривается возможность проведения двухэтапного скрининга рака шейки матки женщин 30-65 лет. Тему обсудили на оперативном совещании в Минздраве Башкирии. По данным Всемирной организации здравоохранения, рак шейки матки является единственным онкозаболеванием, полностью предотвратимым за счет внедрения скрининга и первичной профилактики.

Рак шейки матки входит в число самых распространенных онкологических заболеваний. Ежегодно в России от рака шейки матки умирает около 9500 женщин. Он занимает первое место по частоте злокачественных новообразований у женщин до 39 лет, 2 место — среди злокачественных новообразований репродуктивной системы, 7 место — в структуре заболеваемости онкологией в мире.

ВОЗ определила, что эталоном установления предраковых изменений шейки матки является комбинированный скрининг. Сначала — тест на вирус папилломы человека (ВПЧ), и, в случае положительного результата — цитологическое исследование.

В 2019 году Республиканским медико-генетическим центром было выявлено 234 случая дисплазий, включая карциномы. Процент выявляемости составил 2,3%, что является высоким показателем (в 2017-2018 годах — 0,5%).

«Благодаря двухэтапному скринингу эффективно выявляется дисплазия шейки матки и формируется группа риска женщин, которых необходимо как можно скорее пригласить для дополнительного обследования и лечения, дальнейшего наблюдения в динамике каждый год. Эффективность проведения ВПЧ-тестирования в 5 раз превышает эффективность скрининга только жидкостной цитологией», — проинформировал заведующий отделением управления качеством медицинской помощи Республиканского онкодиспансера Рустем Абдрахманов.

Теги: скрининг, рак, диспансеризация
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