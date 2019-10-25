Руководитель Башкирии вручил лучшим работникам АПК государственные награды

Фото: пресс-служба главы РБ













Фото: пресс-служба главы РБ

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды республики работникам агропромышленного комплекса и пищевой промышленности. Среди награждённых – механизаторы, трактористы, руководители хозяйств и предприятий, агрономы, животноводы и другие. Ордена, знаки отличия, почётные грамоты и звания получили 40 человек.

«Вы – действительно, гордость родной республики, её кормильцы, пример для нашей молодежи. Спасибо вам огромное!» — сказал глава региона, вручая награды

Глава республики поблагодарил также и. о. вице-премьера — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова за то, что он «душой болеет за отрасль, старается запустить новые и новые точки роста сельской экономики, заботится о сельчанах, добивается поддержки села со стороны государства». Руководитель республики призвал сельчан «и впредь так же грамотно двигать вперёд наше сельское хозяйство и выводить республику в лидеры аграрного производства».

«Мы обязательно соберём 4 млн тонн зерна к 2024 году, будем его массово экспортировать и, самое главное, научимся его глубоко перерабатывать. У нас будут самые высокие надои. Мы создадим самые мощные в стране сельхозкооперативы», — выразил уверенность Радий Хабиров,