Фото: Ксения Калинина В Уфе соседи спасли стоящего в оконном проеме на восьмом этаже 5-летнего мальчика Фото: Ксения Калинина

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В информационно-диспетчерский центр Уфы днем 25 октября позвонил очевидец и сообщил о том, что в доме, расположенном по адресу: ул. 50 лет СССР, 47, в открытом окне на восьмом этаже стоит маленький ребенок.

На место оперативно выехали экстренные службы города, в том числе и сотрудники Поисково-спасательного отряда города.

«Однако, когда спасатели прибыли на место ЧП, то получили отбой. Выяснилось, что у этого малыша оказались неравнодушные соседи. Они выломали дверь в квартиру и сняли его с подоконника. Пятилетний мальчик находился дома один», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты столицы.