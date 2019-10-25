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25 октября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На следующей неделе десятки домов Уфы останутся без воды

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

На следующей неделе десятки домов Уфы останутся без воды Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Для проведения ремонтных работ на следующей неделе предприятие «Уфаводоканал» запланировало отключение горячей и холодной воды у потребителей.

Как сообщили на предприятии, в Калининском районе Уфы 28 октября, с 12 до 22 часов отключат холодную воду по следующим адресам:

ул. Лобачевского, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37;

ул. Кишиневская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

ул. Арктическая, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21;

ул. Авангардная, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 19, 20, 22;

ул. Сосновская, 96, 98;

ул. Новаторов, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26.

29 октября в Кировском районе без холодной воды с 10 до 18 часов останутся уфимцы, проживающие на ул. Свердлова 67, 69.

В этот же день в Советском районе, с 10.30 до 20.30 холодной воды не будет на ул. Революционная, 39.

30 октября в Орджоникидзевском и Калининском районе, с 10 до 20 часов холодную и горячую воду отключат на ул. Ульяновых, 13, 15 и ул. Нежинская, 12, 14, 16.

31 октября в Калининском районе Уфы, с 10 до 12 часов подачу холодной воды приостановят по следующим адресам:

ул. Черновицкая, 4, 6, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45;

ул. Колхозная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 37, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61;

ул. Нестерова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 41, 51;

ул. Толобухина, 1, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 52, 54, 56, 58;

ул. Пришкольная, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 60;

ул. Тбилисская, 3, 5, 6, 6б, 8, 10, 13, 14, 16, 16б, 18, 19, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 32а, 34, 36, 37а, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 97;

ул.Лучистая, 3, 4, 5, 8, 9б, 11б, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64;

ул. Рассветная, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 31, 35, 37, 39;

ул. Мезенская, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 56, 62;

ул. Тагильская 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 60, 62, 64;

ул. Днестровская 11, 19, 21;

ул. Новомаксимовская 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 70, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 89, 92, 96, 106, 108, 114, 116, 118, 122, 128.

Теги: Уфаводоканал, отключение воды
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