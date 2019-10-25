Башкирия стала лидером ПФО в медицинском рейтинге издания «Новые известия»

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия заняла первое место в медицинском рейтинге Приволжского федерального округа, проведенном изданием «Новые известия». Эксперты отметили, что ПФО, в отличии от других округов, отличился удивительно малым «разбросом» от лидеров до аутсайдеров. Башкирия победила, не набрав ни одного штрафного очка и получив 7 из 10 поощрительных баллов.

Республика на втором месте по расходам на одного человека — 5710 руб., впереди только Татарстан с суммой 6460 рублей. На последнем месте здесь Чувашия — 2120 руб. на человека.

Также регионы ранжировали по обеспеченности врачами (Башкирия не попала ни к лидерам, ни к аутсайдерам), по уровню зарплат в русле майских указов (тот же результат), по уровню смертности (Башкортостан на третьем месте в лидерах).

«У каждой территории своя проблема. Вопрос в том, насколько региональная система здравоохранения идёт навстречу тем запросам, которые в данном регионе есть. Практически, ни одна из систем этого не делает. Это видно по тому, насколько высок уровень смертности относительно тех денег, которые выделяются. В Татарстане замечательно поставлено обучение врачей, но, к сожалению, это пока не трансформируется в резкое улучшение состояния здоровья, потому что многие вещи решаются не только врачами, но и всей культурной, социальной средой. В Башкортостане лучше информационная система, помогающая врачам, в Мордовии – лучше отношение к пациентам», — прокомментировала директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович.

Глава Башкирии Радий Хабиров, приступивший к работе в регионе год назад, с первых же дней стал уделять пристальное внимание сфере здравоохранения. Он акцентировал внимание на проблему очередей и записи на прием, нехватки медперсонала, необходимости раннего выявления онкозаболеваний. По всем болевым вопросам запущена работа. В правительстве регулярно проводятся совещания в формате «Здравчас».