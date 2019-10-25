Фото: автор | Видео: автор В Башкирии хирурги провели уникальную операцию по реконструкции языка, пораженного раком Фото: автор | Видео: автор

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере (РКОД) 25 октября бригада хирургов провела уникальную операцию под сложным названием «Гемиглоссэктомия с реконструкцией микрохирургически-реваскуляризованным лучевым лоскутом с шейной лимфодиссекцией». Врачи использовали новейшее оборудование – операционный микроскоп, полученный медучреждением в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Специальный корреспондент агентства «Башинформ» присутствовал на операции и узнал все нюансы ее проведения.

В пятой операционной на столе разместился 62-летний пациент. С его слов, он страдает раком языка около четырех-пяти месяцев. Мужчина своевременно не обратился за медпомощью, спохватился, когда на шее появились метастазы. Сегодня над ним склонились лучшие хирурги и кропотливо, спокойно, аккуратно выполняли свою трудную и важную работу – спасали мужчине жизнь.

«Это знаменательное событие для нашего отделения – первая операция с микрохирургической реконструкцией при раке языка. У пациента рак языка с метастазами в лимфоузлы шеи. Мы ему не просто удалили опухоль языка и лимфоузлы с шеи, пораженные метастазами, но удаленный язык мы реконструировали с помощью лучевого лоскута. Этот лоскут подшит к сосудам шеи, анастомозы выполнены микрохирургически — у пациента существенно лучше будет качество жизни, лучше будет речь, — прокомментировал агентству «Башинформ» заведующий отделением РКОД Шамиль Мусин. — Раньше мы просто удаляли язык без реконструкции, а сейчас во всем мире это стандарт оказания медпомощи данной категории онкологических больных».

В целом по Башкортостану пациентов с заболеванием рака языка насчитывается около 60-70 человек.

«Наша задача – сделать эту операцию не единичной и уникальной, а поставить ее на поток. Понятно, что нужно проводить четкий отбор, для какой категории больных их надо выполнять. Например, для пациентов старшего возраста, у которых много сопутствующих патологий, эта операция будет неподъемной, ведь она по длительности занимает от шести до восьми часов, в зависимости от количества бригад», — сказал Шамиль Мусин.

В операционной

Операцию проводят два республиканских хирурга из онкоцентра вместе с двумя коллегами из Челябинской области — в две бригады. Первая бригада забирает лоскут с правой руки, а вторая проводит шейную лимфодиссекцию и удаление части языка. Операционная медсестра полностью обеспечивает проведение хирургической операции. Анестезиологи следят за тем, чтобы пациент находился в безопасности во время такого сложного операционного вмешательства, чтобы сохранить его от болевого шока. Они следят за параметрами наркоза.

«Лоскут мы перемещаем в полость рта, восстанавливаем кровоток, и он приживается за счет этого. Лоскут взят с предплечья – это так называемый лучевой лоскут на лучевой артерии. Это один из наиболее удобных лоскутов для применения с хирургической точки зрения — наиболее оптимальный вариант», — пояснил Шамиль Мусин.

Врачи вместе с пациентом проходят несколько этапов операции:

Первый этап: шейная лимфодиссекция — удаление лимфоузлов шеи справа с подготовкой сосудов для реваскуляризации лоскута.

Второй этап проводится в две бригады врачей: первая бригада производит забор лучевого лоскута на предплечье справа, вторая бригада удаляет правую половину языка со слизистой дна полости рта.

Третий этап: непосредственно формирование анастомозов между сосудами лоскута и сосудами шеи с использованием операционного микроскопа.

Четвертый этап: фиксация лоскута в полости рта, укрытие дефекта кожи предплечья свободным кожным графтом. Установка дренажей и швов на шее.

Стоит отметить, что в РКОД все операции, касающиеся онкологии, проводятся для пациентов бесплатно. За выполненную медуслугу платит страховой фонд.

О новом оборудовании

Новое оборудование – операционный микроскоп получен клиникой около двух недель назад. Во время операции он позволяет небольшие сосуды, диаметром от трех до пяти миллиметров, сшить между собой.

По словам хирурга, до появления оборудования этому пациенту также была бы сделана операция на шее – удалили бы лимфоузлы и правую половину языка. Потом подшили бы левую половину к слизистой на полости рта – произошла бы деформация в полости рта: культя левой половины языка подтянулась бы к правой половине полости рта. Для бытовой жизни этого бы хватало: пациент смог бы принимать пищу и мало-мальски изъясняться.

Но сейчас, с новым оборудованием, в проведении операции появляются два этапа: забор лоскута на руке и микрохирургический этап. В итоге – пациент быстрее идет на поправку и качество речи существенно улучшается. Операционный микроскоп используется в ряде других сложных операций.

«В рамках нацпроекта по реализации программы борьбы с онкологическими заболеваниями, Республиканский онкодиспансер и отделение онкологии оснащаются самым современным оборудованием, позволяющим выполнять высокотехнологичные операции. То, что раньше выполнялось в Европе, США, теперь выполняется в нашей республике, — сообщил и.о. главного врача РКОД Адель Измайлов. — Операционный микроскоп – прибор дорогой, его стоимость составляет более трех миллионов рублей. Он нужен для оказания высокотехнологичной помощи жителям республики. Кроме этого прибора, в рамках нацпроекта, к нам поступает самое современное эндоскопическое, электрохирургическое оборудование, лапароскопические стойки».

Раньше, чтобы сделать такую операцию, больным приходилось ехать за границу. Теперь это стало возможным в онкодиспансере Башкортостана.

После операции

У пациента после операции будут три достаточно большие раны: на шее, от основания черепа до ключицы, в полости рта и рана в донорской зоне, откуда был взят лоскут.

«Думаю, для пациента это не приговор, мы смогли на данном этапе оказать ему помощь. В последующем, однозначно, ему будет проводиться лучевая терапия, а также мужчина будет наблюдаться у онколога по месту жительства. В нашем отделении он будет восстанавливаться около 14-20 дней», — заявил заведующий отделением.

Что касается речи, то в сравнении с теми пациентами, которым не проводили восстановление языка, речь у этого пациента будет существенно лучше. Мужчина сможет хорошо говорить, если он проявит желание к тренировкам и не специалист не поймет, что ему была сделана такая сложная операция в полости рта.

О болезни

Хирург объяснил, что людям важно следить за полостью рта. И если появились длительно незаживающие язвы в полости, не стоит этими симптомами пренебрегать – следует обратиться сначала к стоматологу, терапевту. Своевременная диагностика может помочь уменьшить объемы хирургического вмешательства.