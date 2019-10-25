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В уфимском аэропорту Уфы рейсы четырех авиакомпаний перенесли в терминал 2

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В аэропорту Уфы обслуживание рейсов четырех авиакомпаний будет производится в терминале 2.

Как сообщили в пресс-службе уфимского авиаузла, с 27 октября c 05.00 рейсы авиакомпаний S7 Airlines, Pegas Fly, Nordwind, Red Wings будут обслуживаться в терминале 2. Рейсы авиакомпании «Победа» — в терминале 1.

«Это связано с растущим пассажиропотоком из аэропорта. Традиционно наблюдаются утренние и вечерние пики, и чтобы всем пассажирам было удобно, мы распределили нагрузку между двумя терминалами, чтобы использовать инфраструктуру равномерно», — пояснила информационному агентству «Башинформ» руководитель пресс-службы уфимского аэропорта Татьяна Ризван.

Теги: аэропорт
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