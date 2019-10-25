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В селе Метевбаш Белебеевского района Башкирии появилась своя пожарная машина

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Жители села Метевбаш Белебеевского района Башкирии получили в пользование пожарную машину.

До этого в селе с населением 700 человек на пожары выезжал бензовоз, который было сложно использовать зимой, так как вода в баках замерзала.

Местные жители взялись за решение проблемы: подали заявку на участие в 2018 году в программе поддержки местных инициатив и отремонтировали гараж для пожарной машины.

Стоимость проекта составила 1 млн 128 тысяч рублей, из них 126 тысяч рублей выделили из бюджета Белебеевского района, 250 тысяч рублей — средства спонсоров и населения, 810 тысяч рублей поступило из бюджета республики.

«Пожарную машину удалось получить благодаря начальнику ФГКУ «12 отряд ФП по РБ» подполковнику внутренней службы Рафаэлю Валееву. «Транснефть» передала республике девять пожарных машин, одна из них пришла к нам. Хотя она и не новая, но на ходу и все работает. Сейчас на полставки будет работать водитель машины, в следующем году планируется выделить финансирование еще на полставки», — рассказал агентству «Башинформ» местный житель Марат Зайруллин.

Всего за три года (2016-2019) в Башкирии по программе поддержки местных инициатив было реализовано более двух тысяч проектов. Из республиканского бюджета выделено 898 млн рублей.

В 2019 году на реализацию программы поддержки местных инициатив направлено 499,3 млн рублей.

Теги: пожарная безопасность, ППМИ
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