Что смотреть на каникулах: 7 киноновинок для школьников всех возрастов

5. «Капитан Марвел»

Фантастический боевик о приключениях отважной девушки-пилота Верс будет интересен детям старшего школьного возраста. Героиня фильма – представительница инопланетной расы крии, чья армия борется с враждебно настроенными скруллами, способными принимать любой облик. Контролировать эмоции героине помогает наставник, консервативный и благородный командир отряда, которого играет известный актер Джуд Лоу. Во время спецоперации девушка попадает во вражеский плен и приобретает сверхспособности. Героине чудом удается бежать, после чего она оказывается на Земле в Лос-Анджелесе середины 90-х. Чтобы выполнить свое предназначение и спасти Вселенную, Верс необходимо не только вспомнить прошлое, но и узнать о том, кем она является на самом деле. Фильм также содержит материалы на английском языке с субтитрами.