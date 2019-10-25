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25 октября Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

АО «Транснефть – Урал» передало в дар библиотекам и вузам уникальные исторические издания

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Фонды Национальной библиотеки Башкортостана имени Валиди, Центральной городской библиотеки Уфы, а также ведущих вузов республики пополнились комплектами специальных тематических выпусков журнала «Историк». Уникальные издания в дар крупнейшим библиотекам были переданы АО «Транснефть – Урал».

Ежемесячный журнал «Историк» издается с 2015 года Фондом Института социально-экономических и политических исследований, с 2016 года поддержку ему оказывает компания «Транснефть». При содействии компании вышли и два специальных тематических выпуска: «1917. Русская революция: уроки истории» и «Крым. Страницы истории с древнейших времён до наших дней».

Работа над тематическими выпусками велась в сотрудничестве с крупными российскими и зарубежными научными центрами, научными организациями и направлена на недопущение фальсификации исторических событий, укрепление, распространение и популяризацию научных знаний. Выпуски содержат объективные исторические сведения и предназначены для самой широкой читательской аудитории.

В последние несколько лет благодаря помощи «Транснефти» было реализовано несколько серьезных проектов, посвященных Первой и Второй мировым войнам, истории российской государственности, многим другим важным вопросам изучения прошлого нашей страны. Сегодня не редкость случаи, когда исторические факты подтасовываются и предвзято трактуются. Тем выше в обществе запрос на добросовестный, непредвзятый научный анализ событий нашего прошлого.

В подготовке спецвыпусков принимали участие ведущие сотрудники Института российской истории РАН, Института всеобщей истории РАН, МГУ, МГИМО, РГГУ, других крупных российских вузов и научных организаций. Поэтому материалы, опубликованные на страницах «Историка», отличает серьезный, ответственный и взвешенный подход к изучению как истории важнейшего события XX века, так и к истории региона, сыгравшего особую роль и имеющего особое значение в жизни нашей страны.

Состоявшаяся передача номеров журналов – очередной позитивный пример участия нефтепроводчиков в пополнении фондов и развитии крупнейших библиотек Уфы и Башкортостана. В начале сентября 2019 года в Национальной библиотеке имени Валиди открылся Молодежный читальный зал, средства на создание которого выделило АО «Транснефть – Урал». А в 2015 году предприятие передало ведущим вузам республики комплекты факсимильных изданий Лицевого летописного свода царя Ивана Грозного, выпуск которых стал возможен благодаря помощи компании «Транснефть».

Теги: Транснефть-Урал
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