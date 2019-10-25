Фото: сайт администрации Уфы Общественный деятель Киргизии: «Важно сохранить братские отношения между народами» Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 25 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе с 23 по 24 октября проходил IV Евразийский гуманитарный форум. Он проводится в Башкортостане начиная с 2015 года. Организаторами мероприятия выступают Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, правительство Республики Башкортостан, министерства образования и культуры Республики Башкортостан. В 2019 году в качестве основного соорганизатора выступает Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы.

В форуме принял участие киргизский общественный деятель Кальнур Ормушев. Он подчеркнул, что одна из важнейших задач стран — добиться диалектического развития, сохранить то лучшее, что было заложено отцами, прежде всего, братские отношения между народами.

«Евразийский форум, на который мне выпала честь быть приглашенным, отвечает стратегическим устремлениям нашей республики сохранять и развивать единство, отношения дружбы и сотрудничества на наших просторах Евразии, которые, по существу, как справедливо и уместно отметил досточтимый шейх Талгат Таджуддин, совпадают, есть «пространство СНГ, большинства бывших советских республик, — отметил участник форума. — Сегодня, когда различные регионы планеты накалены до предела, мы в Кыргызстане с особым, глубоким пониманием восприняли слова президента России Владимира Путина, высказанные два месяца назад о нашей республике: «Страна нуждается в политической стабильности. И все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства».

Кальнур Ормушев подчеркнул, что курс президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова направлен на твердое и последовательное развитие стратегического партнерства с Российской Федерацией и другими партнерами по ШОС, ЕврАзЭс, ОДКБ.

«Народ нашей республики поддерживает его и умом, и сердцем, — сказал общественный деятель. — Этим же задачам служит необходимость сохранения и укрепления приверженности наших народов идеалам и ценностям традиционного ислама, наиболее близкого культуре, традициям наших народов».

Как сообщало агентство «Башинформ», IV Евразийский гуманитарный форум включает цикл научных, научно-образовательных и просветительских мероприятий, цель которых — укрепление межгосударственного сотрудничества в сфере науки, образования, культуры, реализация совместных научно-исследовательских и образовательных проектов.