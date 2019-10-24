Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ Уфа примет форум молодых госслужащих Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

УФА, 24 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Столица Башкирии с 27 по 29 октября примет более 400 госслужащих в возрасте от 118 до 35 лет. Молодые представители органов исполнительной власти объединятся ля участие в форуме, который пройдет в Конгресс-холле «Торатау».

Молодые госслужащие прослушают лекции российских специалистов-практиков, поучаствуют в панельных дискуссиях ссотрудниками правительства России.

Планируется, что итогом форума станет совершенствование структуры органов по проведению ведомственной молодежной политики, достижение более эффективного использования профессионального, научного, творческого и организаторского потенциала молодых сотрудников, а также повышение привлекательности и престижа государственной гражданской службы.