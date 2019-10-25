Фото: ИА «Башинформ» От приостановки авиасообщения с Россией Египет теряет до трех миллионов туристов в год Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Египет принимал около трех миллионов российских туристов в год, большей частью в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде, что составляло 20-25% от общего числа туристов, сообщает «Радио Sputnik» (Москва).

Министр финансов Египта Мухаммед Мааит, комментируя потери экономики с момента приостановки полетов, сказал, что 20-25% российских туристов, посещающих Египет, являются значительным показателем для египетской туристической отрасли и экономики.

Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян объяснил, что экономика Египта во многом зависит от туризма. Валовый национальный продукт до 15% — это доходы, связанные с туризмом: работа ресторанов, продажа сувениров, одежды, обуви, ювелирных изделий. Туристы покупают много сопутствующих товаров и экскурсионных маршрутов. Алексан Мкртчян отметил, что даже сейчас, при отсутствии чартерных рейсов, ежегодно Египет посещают более полумиллиона россиян — через Минск, Анталью, Израиль, Казахстан.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что на форуме «Россия — Африка» на встрече двух лидеров стран будет обсуждаться тема чартеров﻿ в присутствии также главы Минтранса России. Египетская сторона собиралась рассказать, что делается для полномасштабного возобновления авиасообщения.

Авиасообщение между Россией и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа». В январе 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся 11 апреля прошлого года. За последнее время египетские аэропорты, в том числе в Каире, Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, проинспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности и внесли ряд предложений по улучшению мер безопасности.