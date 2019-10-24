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24 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Туристический фильм о Башкирии победил на кинофестивале в Варшаве

ОБЩЕСТВО
скриншот из ролика

УФА, 24 окт 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Фильм TOURING BASHKIRIA победил в номинации «Туристический фильм» на международном конкурсе в Варшаве.

Как сообщила агентству «Башинформ» главный специалист Центра развития туризма Азалия Кагарманова, фильм был снят для продвижения республики за ее пределами.

В конкурсе участвовали финалисты российских конкурсов «Диво России» и «Диво Евразии». Всего было представлено 150 работ из России, предварительный этап прошли четыре фильма, из которых один — о Башкирии.

Над созданием ролика работала студия Tip-top team, брендбук разрабатывала студия дизайна «Парадокс бокс», а съемки проходили на киностудии «Башкортостан». Саундтрек записала группа «Аргымак».

Теги: фильм, туризм
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