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24 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии потеплеет до +12 градусов

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Эта осень уже не раз баловала жителей Башкирии теплыми днями. Уфимцы насчитали четвертое «бабье лето». 25 октября хорошая погода продолжит радовать жителей региона. По прогнозам синоптиков, в ночь с четверга на пятницу осадков не ожидается, а столбики термометров не опустятся ниже +2, +7 градусов. Днем воздух прогреется до +12.

В Уфе в последний будний день недели ожидается практически аналогичная картина, что и по республике. Температура воздуха днем поднимется до +11 градусов, солнце иногда будет показываться из-за туч.

Теги: прогноз погоды
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