Преподавателям и студентам УГНТУ вручены сертификаты и стипендии ПАО «Транснефть»









УФА, 24 окт 2019. /ИА «Башинформ», Алла Печёнкина/.

В УГНТУ состоялась церемония вручения сертификатов ПАО «Транснефть» о назначении социальных выплат студентам и преподавателям вуза. Получателями выплат стали семь преподавателей университета, а обладателями именных стипендий — 17 отличившихся студентов.

При этом 14 стипендиатов обучаются по специальности «Нефтегазовое дело», трое – по специальностям «Нефтегазовая техника и технологии», «Промышленное и гражданское строительство», «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». Двое студентов стали обладателями стипендии повторно. Пятеро стипендиатов обучаются по договорам с организациями системы «Транснефть», остальные – на бюджетной основе.

Вручал сертификаты генеральный директор АО «Транснефть – Урал» Роман Ковалев, который сам является выпускником уфимского вуза.

«Выпускники УГНТУ составляют основной костяк специалистов и руководителей нашего предприятия, – отметил Роман Ковалев , говоря о многолетнем сотрудничестве вуза и акционерного общества. – Желаю вам дальнейших успехов в учебе, быть активными, проявить себя на практике, которая проходит на объектах акционерного общества».

Студенты в свою очередь поблагодарили руководство вуза и предприятия за отличную организацию практики, подтвердив, что полученный производственный опыт помогает в дальнейшей учебе.

Выплаты преподавателям имеют целевое назначение: их можно направить на издание лекционных курсов или монографий, повышение квалификации, исследования по диссертации, внедрение современных информационных технологий. Все это – вклад в совершенствование образовательного процесса.

«Очень приятно получить награду. В этом году я защитил кандидатскую диссертацию, на кафедре как раз занимаюсь практической подготовкой студентов, взаимодействую с «Транснефть – Урал» в вопросах организации учебно-производственных практик, – рассказывает один из стипендиатов, заместитель декана факультета трубопроводного транспорта по учебной работе Денис Гулин . – Я очень рад, что после аспирантуры остался преподавать в университете. Общение со студентами подталкивает к получению новых знаний, чтобы оставаться в тренде, в первую очередь во всем, что касается нефтегазовой отрасли».

Все ребята, ставшие стипендиатами компании «Транснефть», действительно очень достойные и активные молодые люди. Студентка четвертого курса ФТТ Элина Набиуллина в качестве своего хобби называет репетиторство по физике: «подтягивает» однокурсников по предмету, если кто-то отстает от учебного процесса. «Практически все время уходит на учебу и на репетиторство. Мне не сложно объяснить предмет, мы собираемся вместе в общежитии и занимаемся», – говорит Элина. Кроме того, она выпускает и студенческую газету. Именную стипендию «Транснефти» девушка собирается откладывать.

Студент Андрей Шилов, помимо учебы, много времени отдает спорту, в его жизни есть и футбол, и хоккей, и волейбол, интересуется юноша и «Формулой 1». «Мне было очень приятно и неожиданно стать стипендиатом «Транснефти», год назад я проходил там производственную практику», – говорит Андрей Шилов.

Приятным сюрпризом стало включение в число именных стипендиатов и для Артема Галлямова, обучающегося по специальности «Эксплуатация и обслуживание газонефтепроводов». Молодой человек также проходил практику в системе «Транснефти» в Курганской области. «Стипендию потрачу на учебники, – смеется Артем Галлямов. – Я преподаю физику и математику школьникам, мне очень нравится заниматься с детьми. Вижу много возможностей в своей дальнейшей специальности, в дальнейшем надеюсь продолжить обучение в аспирантуре».