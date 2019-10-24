Фото: пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Уфа»







Фото: пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Уфа»

УФА, 24 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

23 октября в ООО «Газпром трансгаз Уфа» впервые состоялся День безопасности дорожного движения, включающий в себя специально разработанный комплекс мероприятий cвовлечением не только водителей, но и всех работников предприятия и членов их семей. В его рамках во всех служебных автобусах воспроизводятся аудиотексты с информацией о статистике ДТП, масштабах последствий от них, профилактической работе и ее результатах на нашем предприятии. Ранним утром на проходной центрального офиса предприятия и в филиалах специалисты ОППО «Газпром трансгаз Уфа профсоюз» и транспортного отдела вручили работникам памятки и светоотражающие браслеты. Программу продолжила торжественная церемония с участием начальника УГИБДД МВД по РБ Динара Гильмутдинова и генерального директора Общества Шамиля Шарипова.

«На нашем предприятии ведется активная деятельность в области профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, – отметил Шамиль Шарипов . – Проведена работа по 100% оснащению транспорта видеорегистраторами и системой «ГЛОНАСС». Особое внимание уделяется режимам труда и отдыха водительского состава. Данные меры позволили нам снизить количество ДТП по вине водителей за 5 лет до нуля».

Ежегодно применяются новые, современные методы работы с водительским составом и работниками Общества в области профилактики и предупреждения ДТП, как на ведомственном, так и на личном транспорте. С прошлого года начато внедрение практики управления транспортных средств по методике «защитного вождения». Все мероприятия в данном направлении исполняются в строгом соответствии с требованиями законодательства в сфере автомобильного транспорта, а также Плана мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в организациях ПАО «Газпром».

«Тема безопасности дорожного движения – одна из самых актуальных в нашей стране, только в прошлом году в результате аварий погибли около 18 тысяч россиян, – обратился к участникам начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов . – Спектр мероприятий, проводимых в «Газпром трансгаз Уфа», впечатляет, и заслуживает уважения. Вас можно ставить в пример!».

Динар Гильмутдинов вручил генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамилю Шарипову благодарность за вклад руководства предприятия в системную работу по обеспечению безопасности дорожного движения, сохранению законности и правопорядка на дорогах республики.

Численность парка технологического транспорта «Газпром трансгаз Уфа» составляет свыше тысячи единиц. Ежедневно осуществляются перевозки людей и грузов различного назначения. Для управления данной техникой на дороги общего пользования ежедневно выезжает более 700 водителей. Лучшие из них удостоены нагрудных знаков ООО «Газпром трансгаз Уфа» «За работу без аварий» первой степени.

В рамках Дня безопасности дорожного движения во всех филиалах прошли собрания с участием представителей местных органов ГИБДД, а также состоялся показ агитационных видеороликов.

По инициативе руководства Общества разрабатываются дальнейшие меры по работе в новых направлениях для достижения единой цели – безопасной и безаварийной работы на автотранспорте.