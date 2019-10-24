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Экстремалы из Уфы прошлись по тросу над заброшенным заводом в Санкт-Петербурге

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео | Видео: Видео предоставлено Александром Грибановым, канал Fontanka Ru, YouTube

Экстремалы из Уфы прошлись по тросу над заброшенным заводом в Санкт-Петербурге Фото: стоп-кадр видео | Видео: Видео предоставлено Александром Грибановым, канал Fontanka Ru, YouTube

УФА, 24 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Экстремалы из Уфы прошлись по натянутой стропе над заброшенным заводом «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге. Эксперты больших высот называют эту дистанцию самой длинной из нелегальных в России. Канатоходцам дистанция далась нелегко: несколько раз они срывались с троса, но вновь возвращались на него и все же смогли преодолеть нужное расстояние.

«На базе была подготовлена новая секционная схема хайлайна: две секции по 100 метров желтой ленты и 37 метров — зеленой посередине, — сообщается в группе «Союz Слэклайн / Souz Slackline» «ВКонтакте». — Не успев поспать, выдвинулись в четыре часа утра. Все более или менее успешно походили по линии и, не дождавшись тех, кто попросил бы «сняться», один за другим все пошли отсыпаться на базу, оставив линию на пару часов без присмотра. После теплого отдыха линия была дохожена и снята. Никто, на удивление, не возражал представлению».

Теги: экстремалы, канатоходцы
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