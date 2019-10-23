Фото: МЧС России по РБ В Башкирии ветеран чеченской войны спас из горящего дома пожилую женщину Фото: МЧС России по РБ

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Профессиональный спасатель из ЯНАО во время своего отпуска спас жизнь пожилой женщины. Анатолий Васильев приехал в село Кистенли-Богданово Бижбулякского района Башкирии погостить у родителей. Но и здесь мужчине пришлось применить навыки, приобретенные на работе в

«Находясь дома, я услышал непонятный шум, на улице кричали люди. Посмотрев в окно, заметил черный дым и пламя. Горел дом, находящийся почти напротив нашего. Моментально одевшись, я подбежал к горящему дому и, зная, что там есть люди, зашел внутрь», — цитирует Анатолия пресс-служба МЧС Башкирии.

Спасатель практически на ощупь пробрался в задымленную комнату и вынес задыхающуюся хозяйку из горящего дома. После на помощь подоспели селяне и к тушению огня приступили местные сотрудники МЧС.

В республиканском ведомстве сейчас готовят документы, чтобы представить Анатолия Васильева к награде, отметив, что героические поступки он совершает не только сегодня. В 1996 году во время действительной срочной службы принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, он — ветеран чеченской войны. Себя героем не считает. Он просто выполнял профессиональный долг.