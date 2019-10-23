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23 октября Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

ОНФ призвал власти Уфы создать нормальные условия для жителей аварийных домов в Шакше

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Активисты Общероссийского народного фронта в Башкортостане обратились в администрацию Калининского района города Уфы с просьбой обеспечить нормальные бытовые условия для 24 семей, которые проживают в аварийных домах в микрорайоне Шакша.

Дома признаны подлежащими сносу, расселение же запланировано только на 2020 год. Собственники квартир исправно оплачивают квитанции за содержание жилья, но управляющая компания не выполняет свои обязательства по обслуживанию домов. Три двухэтажных многоквартирных дома — №38, 45, 45А по улице Олимпийской — построены в 50-е годы прошлого столетия. По проекту в них не предусмотрены ни водопровод, ни канализация. До сих пор горожане вынуждены пользоваться выгребной ямой, а воду набирать в колонке. Но даже до них добраться непросто. Грязь и лужи превращают дорогу к жизненно необходимым объектам в большое препятствие. Особенно тяжело приходится пожилым людям, которых среди жителей этих домов большинство.

Пенсионерка Валентина Кадыкова рассказала, что недавно сломала руку. Ей сейчас очень нужен покой, но вместо этого Валентине Петровне несколько раз в день приходится выходить на улицу: то за водой, то отходы вынести, то в туалет. Каждый раз, идя по скользкой и грязной тропе, женщина рискует упасть и получить травму. Юлия Назарова воспитывает четверых детей. Дел у многодетной мамы очень много — нужно постирать, приготовить, убрать дом. И для этого нужна вода, но, чтобы ее принести, Юлии приходится пробираться через грязь, лужи и месиво из мусора и веток.

Столкнувшись с равнодушием и бездействием управляющей компании, жители аварийных домов обратились за помощью в региональное отделение Народного фронта.

«Мы встретились с гражданами, посмотрели условия, в которых они проживают. Конечно, доводить дома и прилегающие территории до такого состояния нельзя. Сегодняшняя ситуация — это следствие бездействия обслуживающей организации. Самое интересное, что люди не просят многого. Они живут в ожидании переезда, и им нужно только самое необходимое: нормальная тропинка до колонки, мусорная площадка поближе к домам и крыша, которая не протекает. Очень скромные запросы, но управляющая компания не выполняет даже этот минимальный перечень. Надеемся, что администрация Калининского района Уфы возьмет проблемы жителей аварийных домов на контроль и обяжет коммунальщиков содержать дома в надлежащем состоянии, и до расселения люди будут жить в более комфортных условиях, чем сейчас», — отметил член регионального штаба ОНФ в Башкортостане, руководитель регионального исполкома Виталий Брыкин.

Теги: ОНФ, аварийные дома
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