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В трех районах Башкирии посадили десять тысяч саженцев сибирского кедра

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба минлесхоза

В трех районах Башкирии посадили десять тысяч саженцев сибирского кедра Фото: пресс-служба минлесхоза

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Иглинском, Уфимском (Благовещенского и Уфимского районов) и Стерлитамакском лесничестве посадили десять тысяч саженцев сибирской сосны в рамках акции «Дерево Жизни». В экологической акции приняли участие более 205 человек — это работники лесничеств и лесхозов, сотрудники сельских администраций, представители Ассоциации лесопромышленников Иглинского района республики, казачества, Республиканского комитета ветеранов войны и военной службы, фонда регионального развития предпринимательства «Рост», благотворительного фонда «Вместе», сотрудники средней школы села Нижегородка, коллектив детского сада «Сказка», участники экологического отряда «Дельфин», местные жители.

На местах посадок специалисты лесхозов проводили подробный инструктаж, о том, как правильно сажать кедры. «Очень важно при посадке не должно быть загиба корней и надо проследить, чтобы почва плотно прилегала к корням для исключения воздушных полостей», — отметили опытные лесоводы.

Участники акции выполнили рекомендации специалистов по посадке саженцев кедра. В конце мероприятия всех участников ожидал горячий чай, бутерброды, вкусная гречневая каша. «Организаторами посадки в районах выступили совместно с сервисом «Posadiles» Региональная общественная организация развития экологического сознания и защиты окружающей среды Республики Башкортостан «Зелёная Башкирия» и Башкирское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», — сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства РБ.

Теги: лесовосстановление
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