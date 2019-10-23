Фото: Ксения Калинина Защитить детей от педофилии поможет пожизненный контроль над осужденными за насилие Фото: Ксения Калинина

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев высказал предложение установить пожизненный контроль над осужденными за сексуальное насилие в отношении детей, сообщили в пресс-службе Госсобрания — Курултая Башкирии.

Опыт поискового отряда показывает, что такие преступления совершают люди, которые ранее уже привлекались к ответственности, что говорит о качестве исправительной системы, а именно — о слабой работе психиатров с осужденными.

Отмечается, что уберечь детей возможно, обеспечив слежение за каждым осужденным на весь период его жизни. В связи с этим поступило предложение о контроле над осужденными за насилие на всю жизнь при помощи удобного в использовании неснимаемого браслета, который будет посылать сигнал в полицию в случае пересечения таких запрещенных зон, как детские учреждения, детские площадки и прочие.

Партия «Справедливая Россия» поддержала эту идею и уже занялась подготовкой соответствующей законодательной инициативы и изучением зарубежного опыта.