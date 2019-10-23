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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Россия намерена возобновить чартерные авиаперелеты в Египет

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Россия намерена возобновить чартерные авиаперелеты в Египет Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

Накануне в Сочи президенты России и Египта провели переговоры перед форумом «Россия — Африка». Речь шла, в том числе, и о возобновлении чартерных авиаперелетов.

«Совместная работа для возобновления авиасообщения будет продолжена с тем, чтобы со временем выйти на конкретные сроки», — сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. А министр транспорта РФ Евгений Дитрих оценил переговоры на эту тему одним словом: «конструктивно».

На днях помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал, что на встрече двух лидеров будет обсуждаться тема чартеров и что будет приглашен глава Минтранса России. Египетская сторона собиралась рассказать, что делается для полномасштабного возобновления авиасообщения.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа». В январе 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся 11 апреля прошлого года.

Теги: международные связи, авиасообщение
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