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В Башкирии в праздничные ноябрьские дни изменится расписание пригородных поездов

ОБЩЕСТВО
Фото: БППК

В Башкирии в праздничные ноябрьские дни изменится расписание пригородных поездов Фото: БППК

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В связи с празднованием Дня народного единства, Башкортостанской пригородной пассажирской компанией вносятся изменения в расписание движения ряда пригородных поездов в начале ноября. Движение пригородных поездов устанавливается:

1 ноября – по рабочему дню пятницы

2, 3 ноября – по выходному дню субботы

4 ноября – по выходному дню воскресенья

5 ноября – по рабочему дню понедельника.

2, 3, 4 ноября назначаются поезда:

— № 6491 Уфа (отправление 07.29) – Кандры (прибытие 10.16),

— № 6851/6852 Уфа (отпр. 08.32) – Инзер (приб. 12.10),

— № 6431 Тавтиманово (отпр. 05.42) – Уфа (приб. 06.49),

— № 6433 Улу-Теляк (отпр. 06.04) – Уфа (приб. 07.49).

2, 3, 4 ноября отменяются поезда:

— № 6420 Уфа (отпр. 17.53) – Урман (приб. 19.21),

— № 6460 Раевка (отпр. 06.07) – Уфа (приб. 08.21),

— № 6211 Шакша (отпр. 07.00) – Дема (приб. 07.42),

— № 6215 Шакша (отпр. 07.49) – Дема (приб. 08.32),

— № 6216 Дема (отпр. 16.51) – Шакша (приб. 17.33).

Башкортостанская ППК просит пассажиров планировать свои поездки заранее. Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещается на информационных стендах на станциях и вокзалах в зоне ответственности Башкортостанской ППК, а также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и с помощью мобильных приложений «Пригород» и «РЖД пассажирам». Время местное.

Теги: железная дорога, пригородные поезда, расписание, БППК
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