Фото: ИА «Башинформ» Стало известно, в какую сумму уфимцы оценивают свою жизнь Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Сбербанк выяснил, в какую сумму уфимцы оценивают «стоимость жизни».Исследование, посвященное оценке справедливой и достаточной суммы для страхования жизни, провела СК «Сбербанк страхование жизни», дочерняя компания Сбербанка. Уфимцы назвали сумму в 5,9 млн рублей. В среднем по России этот показатель составляет 5,8 млн рублей.

Респондентов спрашивали, какой суммы хватит для поддержания устойчивого уровня благополучия семьи при наступлении страхового случая.

Средний размер страховой суммы сильно отличается в разных социально-демографических группах и напрямую зависит от материального положения. Наименее состоятельные люди, которым, по их оценке, «денег хватает только на питание», считают достаточной страховую сумму 2,4 млн рублей, а состоятельные россияне, «способные купить все, что считают нужным», — 13,3 млн рублей.

С возрастом оценка достаточной суммы для страхования жизни снижается: для молодых людей в возрасте 18–30 лет она составляет 6,9 млн рублей, а для людей старше 60 лет — 4,5 млн рублей. Меняется оценка «стоимости жизни» также в зависимости от образования и гендерных различий. Если для россиян с незаконченным высшим образованием достаточная страховая сумма — 4,5 млн рублей, то для респондентов с высшим и послевузовским образованием — 6,9 млн рублей. У мужчин справедливая страховая сумма составляет 6,8 млн рублей, у женщин — 4,6 млн рублей.

Выше всего достаточную сумму для страхования жизни оценивают представители наиболее состоятельной группы населения (13,3 млн рублей), молодые люди в возрасте до 30 лет и обладатели высшего и послевузовского образования (по 6,9 млн рублей). В региональном разрезе самая высокая оценка — в Москве (8 млн рублей), Санкт-Петербурге (7,2 млн рублей) и Владивостоке (7 млн рублей).

Исследование проводилось летом-осенью 2019 года в городах с населением более 500 тысяч человек и в Севастополе. В каждом городе было опрошено 400–500 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения.