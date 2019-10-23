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Уфимцев приглашают на третий «Ещё раз! Recycle fest»

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Уфимцев приглашают на третий «Ещё раз! Recycle fest» Фото: Валерий Шахов

УФА, 23 окт 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице 26 октября в историческом парке «Россия — Моя история» состоится III фестиваль «Ещё раз фест! Recycle fest», посвященный бережному отношению к природе, осознанному потреблению и вторичной переработке. На фестивале будет организована работа нескольких площадок.

«Фестиваль направлен на актуализацию проблематики вторичного использования вещей, переработки мусора, а также на консолидацию активных людей со схожими ценностями через совместные проекты», — подчеркнул автор и организатор фестиваля Мансур Юмагулов.
По его словам, предстоящий в субботу «Ещё раз! Recycle fest» включает в себя несколько различных направлений, интересных для всех возрастов.

Среди них — «Кафе ремонта»: совместный ремонт вещей с возможностью дальнейшего обмена или продажи. Впервые такой формат возник 12 лет назад в Амстердаме и за этот небольшой срок стал очень популярным во всем мире.

Сегодня это общественное движение позволяет не только подарить вещам вторую жизнь, уменьшить экологический след человека, но и отлично провести время с близкими по ценностям людьми.

Кроме того, на фестивале будет организован «Еще раз маркет» — это обмен и продажа «ненужных» вещей, а также творчески переработанных вещей (апсайкл).

По мнению некоторых специалистов, вещь, у которой нет своего места в доме, отнимает энергию, поскольку занимает пространство и не приносит никакой пользы. Поэтому такие вещи надо продавать, раздавать или выкидывать. Организаторы предлагают провести ревизию своих шкафов, подвалов и гаражей, где хранится много «ненужных» вещей, которые ждут своего нового хозяина.

«Субботка-переработка» — это общероссийское движение ЭКА, занимающееся решением вопросов, связанных с переработкой мусора.

26 октября все желающие смогут принести на «Ещё раз фест! Recycle fest» макулатуру, PET, HDPE, которые будут сданы на вторичную переработку и получат вторую жизнь.

В этот день волонтеры будут принимать вещи на благотворительность. Вещи должны быть чистыми, разложенными по подписанным пакетам, чтобы было понятно, что в них находится.

Всем участникам акции «Субботка-переработка» исторический парк «Россия — моя история» дарит входные билеты на свои мультимедийные выставки.

Еще одно не менее интересное направление «Ещё раз фест! Recycle fest» — «Лекторий».

«Наш фестиваль — это не только отличный повод развлечься и пообщаться. Его главные цели — просвещение и развитие осознанного экологичного потребления, создание устойчивых сообществ. Поэтому на «Лектории» эксперты будут делиться со слушателями своим опытом и важной информации на тему экологии», — пояснил Мансур Юмагулов.
Участники фестиваля могут также посетить «Генератор сделок» — игру-тренажёр по взаимообеспечению ресурсами в реализации местных инициатив.

Игроки получат не только новые навыки извлечения предпринимательского потенциала и кооперации сообщества, но и смогут преодолеть кризис доверия, приобрести новых партнеров и заключить реальные сделки.

Также участники, в режиме нетворкинга, смогут протестировать ценность своих проектов на наличие интереса со стороны уфимцев.

«В галерее нашего парка продолжит работу выставка московского музея дизайна «Фантастик Пластик». В экспозиции — вещи и арт-объекты, которые наглядно демонстрируют потенциал вторичной переработки», — добавила специалист по связям с общественностью исторического парка «Россия — моя история» Екатерина Маркова.
Также в фойе будет работать зона мастер-классов.

Вход на все площадки экофестиваля «Ещё раз! Recycle fest» свободный.

Начало — в 12 часов.

Теги: экология, вторичная переработка, фестиваль
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